Прокурори у Львові повідомили про підозру російському олігарху: деталі

Руки чоловіка в наручниках. Фото: Google

Львівські прокурори повідомили про підозру громадянину РФ — одному з олігархів держави-агресора. Йому інкримінують заволодіння майном підприємства ЗАТ "Завод комунального транспорту" у Львові та підроблення документів.

Про це іфнормує офіс Генерального прокурора.

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Заволодів майном на понад 350 млн грн

За даними слідства, підозрюваний у 2005 році був обраний головою спостережної ради ЗАТ "Завод комунального транспорту". Це дозволяло йому вчиняти організаційно-розпорядчі функції на підприємстві та приймати рішення про відчуження об’єктів нерухомого майна.

"Громадянин рф розробив схему для незаконного відчуження цілісного майнового комплексу Львівського автобусного заводу площею понад 59 тис м кв. Для цього залучив підлеглих та наближених осіб. Вони підробили офіційні документи підприємства, які були використані для зняття всіх фінансових обтяжень з об’єктів нерухомого майна", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в офісі Генерального прокурора, у 2008 році, відповідно до злочинної схеми, новими власниками 8 об’єктів нерухомого майна колишнього державного підприємства стали його ж комерційні структури. Схожу схему російський олігарх повторив у 2016 році.

"Він організував підробку судового рішення, яке стало підставою створення нібито законних умов для відчуження нерухомого майна заводу на користь групи його підприємств. Всього підозрюваний разом із невстановленими особами заволоділи майном вартістю понад 350 млн грн", — додають в Генпрокуратурі.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошення у міжнародний розшук.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові повідомили про підозру розвіднику російської армії. В даний момент він продовжує брати участь у бойових діях проти української армії.

Також, ми писали, що Служба безпеки України затримала в Одесі російського розвідника, який воював на боці так званої "ЛНР". Місцевий мешканець перейшов на сторону агресора на початку травня 2014 та брав участь у провокаціях на користь РФ.