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Прокуроры во Львове сообщили о подозрении российскому олигарху: детали

4 октября 2023 14:41
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Прокуроры во Львове сообщили о подозрении российскому олигарху: детали
Руки мужчины в наручниках. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Львовские прокуроры сообщили о подозрении гражданину РФ  — одному из олигархов государства-агрессора. Ему инкриминируют завладение имуществом предприятия ЗАО "Завод коммунального транспорта" во Львове и подделку документов.

Об этом информирует офис Генерального прокурора.

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Завладел имуществом более чем на 350 млн грн

По данным следствия, подозреваемый в 2005 году был избран председателем наблюдательного совета ЗАО "Завод коммунального транспорта". Это позволяло ему осуществлять организационно распорядительные функции на предприятии и принимать решения об отчуждении объектов недвижимого имущества.

"Гражданин РФ разработал схему для незаконного отчуждения целостного имущественного комплекса Львовского автобусного завода площадью более 59 тыс м кв. Для этого привлек подчиненных и приближенных лиц. Они подделали официальные документы предприятия, которые были использованы для снятия всех финансовых обременений с объектов недвижимого имущества", — говорится в сообщении.

Как отметили в офисе Генерального прокурора, в 2008 году, согласно преступной схеме, новыми собственниками 8 объектов недвижимого имущества бывшего государственного предприятия стали его коммерческие структуры. Похожую схему российский олигарх повторил в 2016 году.

"Он организовал подлог судебного решения, которое стало основанием создания якобы законных условий для отчуждения недвижимого имущества завода в пользу группы его предприятий. Всего подозреваемый вместе с неустановленными лицами завладели имуществом стоимостью более 350 млн грн", — добавляют в Генпрокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления в международный розыск.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове сообщили о подозрении разведчику российской армии. В настоящее время он продолжает участвовать в боевых действиях против украинской армии.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины задержала в Одессе российского разведчика, который воевал на стороне так называемой "ЛНР". Местный житель перешел на сторону агрессора в начале мая 2014 года и принимал участие в провокациях в пользу РФ.

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