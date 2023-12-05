Протитанковий їжак замість зірки — у Львові засвітили головну ялинку міста
Сьогодні у Львові перед міським оперним театром засвітили головну ялинку міста. На дійство завітали львів'яни, гості міста, а також і подружжя, яке подарувало Львову цьогорічний символ Нового року.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.
У Львові засвітили ялинку
Як повідомляється, дерево живе, і сягає 14 метрів заввишки.
Привезену 20 років тому ялинку з Карпат доглядало подружжя Йосипа та Галини Панасів, які живуть у Білогорщі. Вони й подарували дерево місту.
Засвічення ілюмінації львівської ялинки супроводжувалося співом солістів хору "Гомін" та колективом міської музичної школи №8.
В поточному році новорічний символ був прикрашений гірляндою, яку придбали ще у 2018 році, а на верхівку замість зірки встановили протитанковий їжак. Його зробили торік зі старих трамвайних рейок у "Львівелектротрансі".
Що каже Садовий
Відкриття ялинки прокоментував і львівський міський голова Андрій Садовий. Він підтвердив, що встановлення дерева відбувалося не за кошти міського бюджету. Натомість мер відзвітувався про закупівлю необхідних речей для українських оборонців: автомобілів, дронів, прожекторів тощо. Загальна сума витрат, за його словами, склала 10 мільйонів гривень.
"А наступного тижня ще 500 дронів святий Миколай передасть нашим героям", — каже Садовий.
Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко показав головну ялинку України з тризубом на верхівці. Також встановлення новорічного дерева розпочалося і в Одесі, на вулиці Дерибасівській.
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