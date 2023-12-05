Протитанковий їжак замість зірки — у Львові засвітили головну ялинку міста

Львів'яни та гості міста на площі біля міського оперного театру, де сьогодні запалили ялинку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні у Львові перед міським оперним театром засвітили головну ялинку міста. На дійство завітали львів'яни, гості міста, а також і подружжя, яке подарувало Львову цьогорічний символ Нового року.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Як повідомляється, дерево живе, і сягає 14 метрів заввишки.

Встановлене дерево. Джерело: Новини.LIVE

Привезену 20 років тому ялинку з Карпат доглядало подружжя Йосипа та Галини Панасів, які живуть у Білогорщі. Вони й подарували дерево місту.

Промова власників ялинки. Джерело: Новини.LIVE

Засвічення ілюмінації львівської ялинки супроводжувалося співом солістів хору "Гомін" та колективом міської музичної школи №8.

Співи хору "Гомін". Джерело: Новини.LIVE

В поточному році новорічний символ був прикрашений гірляндою, яку придбали ще у 2018 році, а на верхівку замість зірки встановили протитанковий їжак. Його зробили торік зі старих трамвайних рейок у "Львівелектротрансі".

Добре видно засвічений протитанковий їжак. Джерело: Новини.LIVE

Що каже Садовий

Відкриття ялинки прокоментував і львівський міський голова Андрій Садовий. Він підтвердив, що встановлення дерева відбувалося не за кошти міського бюджету. Натомість мер відзвітувався про закупівлю необхідних речей для українських оборонців: автомобілів, дронів, прожекторів тощо. Загальна сума витрат, за його словами, склала 10 мільйонів гривень.

"А наступного тижня ще 500 дронів святий Миколай передасть нашим героям", — каже Садовий.

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко показав головну ялинку України з тризубом на верхівці. Також встановлення новорічного дерева розпочалося і в Одесі, на вулиці Дерибасівській.