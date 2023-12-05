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Противотанковый еж вместо звезды — во Львове зажгли главную елку города

5 декабря 2023 18:53
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Илья Рябинин
редактор
Противотанковый еж вместо звезды — во Львове зажгли главную елку города
Львовяне и гости города на площади возле городского оперного театра, где сегодня зажгли елку. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня во Львове перед городским оперным театром зажгли главную елку города. На действо пришли львовяне, гости города, а также и супруги, подарившие Львову символ Нового года.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Как сообщается, дерево — живое, и достигает 14 метров в высоту.

Установленное дерево. Источник: Новини.LIVE

Привезенную 20 лет назад елку из Карпат ухаживали супруги Иосиф и Галина Панасив, проживающие в Билогорще. Они и подарили дерево городу.

Речь владельцев елки. Источник: Новини.LIVE

Включение иллюминации львовской елки сопровождалась пением солистов хора "Гомон" и коллективом городской музыкальной школы №8.

Пение хора "Гомон". Источник: Новини.LIVE

В текущем году новогодний символ был украшен гирляндой, приобретенной еще в 2018 году, а на верхушку вместо звезды установили противотанковый еж. Его сделали в прошлом году из старых трамвайных рельсов во "Львовэлектротрансе".

Хорошо виден засвеченный противотанковый еж. Источник: Новини.LIVE

Что говорит Садовый

Открытие елки прокомментировал и львовский городской голова Андрей Садовый. Он подтвердил, что установка дерева происходила не на средства городского бюджета. В то же время мэр отчитался о закупке необходимых вещей для украинских защитников: автомобилей, дронов, прожекторов и т.д. Общая сумма расходов, по его словам, составила 10 миллионов гривен.

"А на следующей неделе еще 500 дронов святой Николай передаст нашим героям", — говорит Садовый.

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко показал главную елку Украины с трезубцем на верхушке. Также установка новогоднего дерева началась и в Одессе, на улице Дерибасовской.

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