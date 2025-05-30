Ціни на проїзд у Львові зросли — якою буде вартість проїзду

Пасажири громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

У Львові готуються переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Виконавчий комітет обговорює новий проєкт рішення, який стосується міських автобусів, трамваїв та тролейбусів. Причина — зростання витрат на перевезення, яке виявили під час аналізу, проведеного департаментом економічного розвитку ЛМР.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, як вони ставляться до підвищення ціни за проїзд у громадському транспорті.

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Багато містян негативно ставляться до цього. Вони вважають, що транспорт в інших містах України дешевший, а підвищення цін у Львові, особливо під час війни, недоцільне, оскільки вже теперішні тарифи є занадто високими.

"Я до цього ставлюсь негативно, тому що в інших містах транспорт набагато дешевший. І через то, якщо інші міста можуть жити з дешевшою оплатою, то я думаю, що Львів так само. Ми можемо, ну принаймні під час війни можемо жити, навіть та оплата є велика, але хай вона не підіймається", — каже жінка.

"Погано ставлюсь, бо дуже дорого і зараз. Зараз студентська оплата — 6 гривень в одну сторону, в принципі, нормально. Але якщо буде ще так раз, то виходить дуже велика сума за місяць", — наголошує студентка.

"Не знаю, напевно, негативно. Я вважаю, що немає сенсу підіймати ціни. Транспорт, що належить до АТП, в дуже гарному стані, він мене влаштовує. Якщо брати, наприклад, транспорт, який стосується інших перевізників, ці жовті маршрутки, я не бачу сенсу. Піднімуть ціну, але маршрутки в тому самому жахливому стані, в якому були 5 років тому. Але підіймати ціну не потрібно. Львів і так найдорожче місто в країні по транспорту", — ділиться думками львів'янка.

"Звичайно, я негативно ставлюся. І наскільки я чула від знайомих, що в Тернополі, Івано-Франківську, якщо за нашими мірками, смішні ціни за проїзд. Я думаю, що зараз недоцільно це робити, тому що такі обставини зараз, що я думаю, ціни нехай залишаться на тому ж місці. Не більше 15-20 гривень, більше, на мою думку, воно не вартує", — додає жінка.

До слова, згідно з проєктом, ціни на проїзд виглядатимуть так:

Оплата банківською карткою — 20 грн

Оплата загальною ЛеоКарт — 17 грн

Для студентів з ЛеоКарт — 8,5 грн

Готівка — без змін, 25 грн

Штраф за безквитковий або незавалідований проїзд — 400 грн

За словами чиновників, попередні розрахунки перевізників взагалі показували понад 30 грн за поїздку, тож це рішення називають компромісом.

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