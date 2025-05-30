Цены на проезд во Львове выросли — какой будет стоимость проезда

Пассажиры общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

Во Львове готовятся пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте.

Исполнительный комитет обсуждает новый проект решения, который касается городских автобусов, трамваев и троллейбусов. Причина — рост расходов на перевозки, который обнаружили во время анализа, проведенного департаментом экономического развития ЛГС.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, как они относятся к повышению цены за проезд в общественном транспорте.

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Многие горожане негативно относятся к этому. Они считают, что транспорт в других городах Украины дешевле, а повышение цен во Львове, особенно во время войны, нецелесообразно, поскольку нынешние тарифы уже слишком высокие.

"Я к этому отношусь негативно, потому что в других городах транспорт намного дешевле. И поэтому, если другие города могут жить с более дешевой оплатой, то я думаю, что Львов так же. Мы можем, ну по крайней мере во время войны можем жить, даже и оплата есть большая, но пусть она не поднимается", — говорит женщина.

"Плохо отношусь, потому что очень дорого и сейчас. Сейчас студенческая оплата — 6 гривен в одну сторону, в принципе, нормально. Но если будет еще так раз, то получается очень большая сумма за месяц", — отмечает студентка.

"Не знаю, наверное, негативно. Я считаю, что нет смысла поднимать цены. Транспорт, принадлежащий АТП, в очень хорошем состоянии, он меня устраивает. Если брать, например, транспорт, который касается других перевозчиков, эти желтые маршрутки, я не вижу смысла. Поднимут цену, но маршрутки в том же ужасном состоянии, в котором были 5 лет назад. Но поднимать цену не нужно. Львов и так самый дорогой город в стране по транспорту", — делится мыслями львовянка.

"Конечно, я негативно отношусь. И насколько я слышала от знакомых в Тернополе, Ивано-Франковске, там вообще, если по нашим меркам, смешные цены за проезд. Я думаю, что сейчас нецелесообразно это делать, потому что такие обстоятельства сейчас, что я думаю, что цены пусть останутся на том же месте. Не более 15-20 гривен, больше, по моему мнению, оно не стоит", — добавляет женщина.

К слову, согласно проекту, цены на проезд будут выглядеть так:

Оплата банковской карточкой — 20 грн

Оплата общей ЛеоКарт — 17 грн

Для студентов с ЛеоКарт — 8,5 грн

Наличные — без изменений, 25 грн

Штраф за безбилетный или незавалидированный проезд — 400 грн

По словам чиновников, предыдущие расчеты перевозчиков вообще показывали более 30 грн за поездку, поэтому это решение называют компромиссом.

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