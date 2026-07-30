Ракета зрізала поверхи: Садовий про атаку по Львову

Андрій Садовий. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Львові після російської ракетної атаки двоє людей залишаються зниклими безвісти, ще 23 мешканцям надали медичну допомогу. 13 постраждалих перебувають у лікарнях, один із них — у важкому стані.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Марта Байдака журналістка Новини.LIVE.

У Львові ліквідовують наслідки ракетного удару РФ

За словами Андрія Садового, внаслідок російської атаки у місті зафіксовані значні руйнування житлових будинків.

"Ракета летіла і зрізала поверхи, а в іншому будинку просто застрягла бойова частина", — розповів мер Львова, описуючи наслідки ворожого удару.

Наразі рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, розбирають завали та перевіряють пошкоджені будівлі. Двоє людей після атаки вважаються зниклими безвісти.

Загалом медична допомога знадобилася 23 мешканцям Львова. 13 людей госпіталізували, один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Зруйнований будинок внаслідок атаки РФ по Львову. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Місто компенсує оренду житла для постраждалих

Андрій Садовий також повідомив, що Львів виплачуватиме компенсації мешканцям квартир, які були пошкоджені внаслідок атаки.

За його словами, місто компенсуватиме витрати на оренду житла:

12 тисяч гривень — за оренду однокімнатної квартири;

15 тисяч гривень — за двокімнатну;

18 тисяч гривень — за трикімнатну.

Крім того, у Львові планують до 1 вересня відновити пошкоджені внаслідок удару школи та дитячі садочки.

Рятувальні роботи на місці атаки тривають, а остаточні масштаби руйнувань ще встановлюють.

Новини.LIVE інформували, що за словами Андрія Садового, ворожа ракета, ймовірно, вразила житлову будівлю безпосередньо. Рятувальні служби досі працюють на місці удару та перевіряють, чи є люди під уламками.

Новини.LIVE писали, що двох мешканців уже вдалося дістати живими з-під руїн пошкодженого будинку. Однак аварійно-рятувальна операція не завершена — на місці продовжують працювати ДСНС, медики та інші екстрені служби.