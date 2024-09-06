Як зберегти ментальне здоров'я під час війни в Україні: ключові причини та поради психолога сьогодні

Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабна війна в Україні супроводжується постійними небезпеками, втратами, розлукою з близькими і змінами в повсякденному житті. Все це викликає сильний стрес, який може проявлятися через тривожність, страхи, порушення сну. Хронічний стрес може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, як фізичних, так і психологічних.

Як побороти тривожність та що повертає нас в реальність, а також що робити, коли є панічні атаки, розповіла в інтерв'ю Новини.LIVE психологиня Галина Карпук.

Читайте також:

Як побороти тривогу та панічні атаки

Під час війни ментальна стійкість допомагає людям не тільки виживати, але й підтримувати здатність до раціонального мислення і прийняття рішень.

Галина Карпук розповіла Новини.LIVE, що страх — це нормальна реакція на події, які відбувають зараз навколо нас. Потрібно зосереджуватися на діях, які ми можемо контролювати.

"Важливе фізіологічне підґрунтя, тобто пильнувати сон, харчування, графік відпочинку. Бо це все впливає на наш психологічний стан", — каже Карпук.

Зі слів психологині, тримати в стабільності ментальне здоровʼя допоможуть прості речі. Потрібно подивитись, що нас оточує, і назвати ці предмети.

Також, щоб заспокоїтись, можна порухатися, попити воду, а ще, наприклад, погладити кота. Втім, психологиня наголошує, що при постійній тривожності варто звернутися до фахівця.

"Якщо є панічні атаки, то це стан максимальної тривожності. Вдома важливо вчитися помічати тривожність, поки вона не розгорнеться до панічної атаки. Повертаємось в тут і тепер, пильнуємо свою безпеку", — додає психологиня.

Поради психологині:

розуміємо, що зі мною зараз;

оглядаємо, що є навколо нас;

пʼємо воду та займаємось фізичною активністю;

фізична активність редагує емоції;

пів години ранкової прогулянки працює як легкий антидепресант.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові побудують Центр ментального здоров'я.

Ми також писали, яку молитву слід прочитати на Михайлове чудо — для захисту та міцного здоров'я.