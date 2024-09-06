Как сохранить ментальное здоровье во время войны в Украине: ключевые причины и советы психолога сегодня

Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE

Полномасштабная война в Украине сопровождается постоянными опасностями, потерями, разлукой с близкими и переменами в повседневной жизни. Все это вызывает сильный стресс, который может проявляться из-за тревожности, страхов, нарушений сна. Хронический стресс может привести к серьезным проблемам со здоровьем, как физическим, так и психологическим.

Как побороть тревожность и что возвращает нас в реальность, а также что делать, когда есть панические атаки, рассказала в интервью Новини.LIVE психолог Галина Карпук.

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Как побороть тревогу и панические атаки

Во время войны ментальная стойкость помогает людям не только выживать, но и поддерживать способность к рациональному мышлению и принятию решений.

Галина Карпук рассказала Новини.LIVE, что страх — это нормальная реакция на происходящие сейчас вокруг нас события. Следует сосредотачиваться на действиях, которые мы можем контролировать.

"Важная физиологическая основа, то есть следить за сном, питанием, графиком отдыха. Ведь это все влияет на наше психологическое состояние", — говорит Карпук.

По словам психолога, держать в стабильности ментальное здоровье помогут простые вещи. Надо посмотреть, что нас окружает, и назвать эти предметы.

Также, чтобы успокоиться, можно подвигаться, попить воду, а еще, например, погладить кота. Впрочем, психолог отмечает, что при постоянной тревожности стоит обратиться к специалисту.

"Если есть панические атаки, то это состояние максимальной тревожности. Дома важно учиться замечать тревожность, пока она не развернется до панической атаки. Возвращаемся в здесь и теперь, следим за своей безопасностью", — добавляет психолог.

Советы психолога:

понимаем, что со мной сейчас;

осматриваем, что есть вокруг нас;

пьем воду и занимаемся физической активностью;

физическая активность редактирует

эмоции;

эмоции; полчаса утренней прогулки работает как легкий антидепрессант.

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