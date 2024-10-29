Погода у Львові 30 жовтня — прогноз від синоптиків

Львів. Фото: Цікаво.Львів

У Львові в середу, 30 жовтня, синоптики прогнозують помірні опади вранці. Втім, вже до кінця дня погода зміниться.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди у Львові 30 жовтня

Синоптики прогнозують хмарну погоду у Львові в середу, 30 жовтня. Вранці можливі невеликі опади, втім вдень вони припиняться. Температура повітря вночі становитиме +6...+7 °С, а вдень вона підніметься до +11...+12 °С, а подекуди й до +13...+14 °С.

Погода у Львові 30 жовтня. Фото: скриншот

Вітер буде помірним, південно-західного напрямку зі швидкістю 1-2 м/с. Небо буде хмарним з проясненнями.

Погода у Львові на 30 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики назвали прогноз погоди у Львові на сьогодні, 29 жовтня.

Також ми повідомляли про попередження від метеорологів щодо різкої зміни погоди в Україні вже з наступного тижня.