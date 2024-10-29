Погода во Львове 30 октября — прогноз от синоптиков.

Львов. Фото: Цікаво.Львів

Во Львове в среду, 30 октября, синоптики прогнозируют умеренные осадки утром. Впрочем, уже к концу дня погода изменится.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды во Львове 30 октября

Синоптики прогнозируют облачную погоду в среду, 30 октября. Утром возможны небольшие осадки, впрочем, днем они прекратятся. Температура воздуха ночью будет +6...+7 °С, а днем она поднимется до +11...+12 °С, а кое-где и до +13...+14 °С.

Погода в Львове 30 октября. Фото: скриншот

Ветер будет умеренным, юго-западным направлением со скоростью 1-2 м/с. Небо будет облачным с прояснениями.

Погода в Львове на 30 октября. Фото: скриншот

Напомним, синоптики назвали прогноз погоды во Львове на 29 октября.

Также мы сообщали о предупреждении от метеорологов о резком изменении погоды в Украине уже на следующей неделе.