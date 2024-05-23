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Раптово вибіг на колію — у Львові чоловік потрапив під потяг

23 травня 2024 14:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові 23 травня чоловіка збив потяг, він загинув
Поліція на місці інциденту. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Льові вранці у четвер, 23 травня, потяг наїхав на чоловіка. Невідомий загинув на місці від отриманих травм.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook.

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Наїзд потяга на чоловіка у Львові 23 травня

Сьогодні о 08.47 на перегоні "Підзамче-Блокпост Голоско" у Львові пасажирський потяг сполученням "Запоріжжя-Ужгород" здійснив наїзд на невідомого чоловіка, який раптово вибіг на колію.

поїзд збив невідомого у Льові 23 травня
Потяг, який збив чоловіка. Фото: Нацполіція

У поліції уточнили, що від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. 

У Львові 23 травня невідомий кинувся під потяг
Потяг, який збив чоловіка. Фото: Нацполіція

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють обставини події й особу загиблого.

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Скриншот допису поліції Львова

Нагадаємо, у Львові  водій автомобіля наїхав на дитину. Шестирічний хлопчик отримав травми внаслідок ДТП, його ушпиталили.

Також ми писали, що у Києві затримали 19-річного водія BMW, який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку. 

смерть
Львів
поліція
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чоловіки
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