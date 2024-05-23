У Львові 23 травня чоловіка збив потяг, він загинув

Поліція на місці інциденту. Фото: Нацполіція

У Льові вранці у четвер, 23 травня, потяг наїхав на чоловіка. Невідомий загинув на місці від отриманих травм.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook.

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Наїзд потяга на чоловіка у Львові 23 травня

Сьогодні о 08.47 на перегоні "Підзамче-Блокпост Голоско" у Львові пасажирський потяг сполученням "Запоріжжя-Ужгород" здійснив наїзд на невідомого чоловіка, який раптово вибіг на колію.

Потяг, який збив чоловіка. Фото: Нацполіція

У поліції уточнили, що від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

Потяг, який збив чоловіка. Фото: Нацполіція

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють обставини події й особу загиблого.

Скриншот допису поліції Львова

Нагадаємо, у Львові водій автомобіля наїхав на дитину. Шестирічний хлопчик отримав травми внаслідок ДТП, його ушпиталили.

Також ми писали, що у Києві затримали 19-річного водія BMW, який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку.