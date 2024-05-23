Во Львове 23 мая мужчину сбил поезд, он погиб

Полиция на месте инцидента. Фото: Нацполиция

Во Леве утром в четверг, 23 мая, поезд наехал на мужчину. Неизвестный погиб на месте от полученных травм.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

Читайте также:

Наезд поезда на мужчину во Львове 23 мая

Сегодня в 08.47 на перегоне "Подзамче-Блокпост Голоско" во Львове пассажирский поезд сообщением "Запорожье-Ужгород" совершил наезд на мужчину, который внезапно выбежал на пути.

Поезд, сбивший мужчину. Фото: Нацполиция

В полиции уточнили, что от полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Поезд, сбивший мужчину. Фото: Нацполиция

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет. Правоохранители проводят досудебное расследование и устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

Скриншот поста полиции Львова

Напомним, во Львове водитель автомобиля наехал на ребенка. Шестилетний мальчик получил травмы в результате ДТП, его госпитализировали.

Также мы писали, что в Киеве задержали 19-летнего водителя BMW, который в Печерском районе на пешеходном переходе сбил женщину.