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Внезапно выбежал на пути — во Львове мужчина попал под поезд

23 мая 2024 14:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во Львове 23 мая мужчину сбил поезд, он погиб
Полиция на месте инцидента. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Леве утром в четверг, 23 мая, поезд наехал на мужчину. Неизвестный погиб на месте от полученных травм.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

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Наезд поезда на мужчину во Львове 23 мая

Сегодня в 08.47 на перегоне "Подзамче-Блокпост Голоско" во Львове пассажирский поезд сообщением "Запорожье-Ужгород" совершил наезд на мужчину, который внезапно выбежал на пути.

поезд сбил неизвестного во Леве 23 мая
Поезд, сбивший мужчину. Фото: Нацполиция

В полиции уточнили, что от полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Во Львове 23 мая неизвестный бросился под поезд
Поезд, сбивший мужчину. Фото: Нацполиция

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет. Правоохранители проводят досудебное расследование и устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

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Скриншот поста полиции Львова

Напомним, во Львове водитель автомобиля наехал на ребенка. Шестилетний мальчик получил травмы в результате ДТП, его госпитализировали.

Также мы писали, что в Киеве задержали 19-летнего водителя BMW, который в Печерском районе на пешеходном переходе сбил женщину.

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Львов
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