Переселенці на Львівщині: скільки ВПО в регіоні

Регіон тилу: які підприємства та скільки ВПО переїхали у Львів
На Львівщині офіційно зараз перебуває щонайменше 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб, неофіційно — більше. А також в регіон релоковано сотні підприємств.
Про це розповів під час пресконференції начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
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ВПО на Львівщині
"Якщо брати пік людей, які вимушено залишили своє житло і були розміщені у Львівській області, — це був травень-червень минулого року, — це більше 600 тисяч людей. На даний момент офіційно зареєстровано внутрішньо переміщеними особами близько 250 тисяч", — розповів Козицький.
За його словами, якщо брати неофіційні дані і мобільних операторів, то насправді на Львівщині перебувають 350-400 тисяч ВПО. Основна проблема в регіоні – це критична нестача місць у спеціалізованих закладах для вразливих категорій населення.
Релокований бізнес
"Минулоріч на Львівщину було релоковано понад 250 підприємств, створено майже 15 тисяч ФОП: залишимо всіх бажаючих", – заявив Козицький.
Він додав, що місцева влада ставить перед собою завдання залишити весь бізнес, який хоче і готовий залишитися в регіоні.
Нагадаємо, попри повномасштабне вторгнення росії в Україну, ринок нерухомості продовжує активно розвиватися як в країні, так і в Львові. Водночас в регіоні змінилася вартість житла та портрет покупця.