Переселенці на Львівщині: скільки ВПО в регіоні

Названо цифру ВПО на Львівщині

На Львівщині офіційно зараз перебуває щонайменше 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб, неофіційно — більше. А також в регіон релоковано сотні підприємств.

Про це розповів під час пресконференції начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

ВПО на Львівщині

"Якщо брати пік людей, які вимушено залишили своє житло і були розміщені у Львівській області, — це був травень-червень минулого року, — це більше 600 тисяч людей. На даний момент офіційно зареєстровано внутрішньо переміщеними особами близько 250 тисяч", — розповів Козицький.

За його словами, якщо брати неофіційні дані і мобільних операторів, то насправді на Львівщині перебувають 350-400 тисяч ВПО. Основна проблема в регіоні – це критична нестача місць у спеціалізованих закладах для вразливих категорій населення.

Релокований бізнес

"Минулоріч на Львівщину було релоковано понад 250 підприємств, створено майже 15 тисяч ФОП: залишимо всіх бажаючих", – заявив Козицький.

Він додав, що місцева влада ставить перед собою завдання залишити весь бізнес, який хоче і готовий залишитися в регіоні.

Нагадаємо, попри повномасштабне вторгнення росії в Україну, ринок нерухомості продовжує активно розвиватися як в країні, так і в Львові. Водночас в регіоні змінилася вартість житла та портрет покупця.