Переселенцы на Львовщине: сколько ВПЛ в регионе

Названа цифра ВПЛ на Львовщине

На Львовщине официально сейчас находится не менее 250 тысяч внутренне перемещенных лиц, неофициально больше. А также в регион релокированы сотни предприятий.

Об этом рассказал во время пресс-конференции начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

ВПЛ на Львовщине

"Если брать пик людей, вынужденно покинувших свое жилье и размещенных во Львовскую область, — это был май-июнь прошлого года, — это более 600 тысяч человек. На данный момент официально зарегистрировано внутренне перемещенными лицами около 250 тысяч", — рассказал Козицкий.

По его словам, если брать неофициальные данные и мобильных операторов, то на самом деле на Львовщине находятся 350-400 тысяч ВПЛ. Основная проблема в регионе – это критическая нехватка мест в специализированных заведениях для уязвимых категорий населения.

Релоцированный бизнес

"В прошлом году на Львовщину было релокировано более 250 предприятий, создано почти 15 тысяч ФЛП: оставим всех желающих" , — заявил Козицкий.

Он добавил, что местные власти ставят перед собой задачу оставить весь бизнес, который хочет и готов остаться в регионе.

Напомним, несмотря на полномасштабное вторжение россии в Украину, рынок недвижимости продолжает активно развиваться как в стране, так и во Львове. В то же время в регионе изменилась стоимость жилья и портрет покупателя.