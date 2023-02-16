Переселенцы на Львовщине: сколько ВПЛ в регионе

Регион тыла: какие предприятия и сколько ВПЛ переехали во Львов
На Львовщине официально сейчас находится не менее 250 тысяч внутренне перемещенных лиц, неофициально больше. А также в регион релокированы сотни предприятий.
Об этом рассказал во время пресс-конференции начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
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ВПЛ на Львовщине
"Если брать пик людей, вынужденно покинувших свое жилье и размещенных во Львовскую область, — это был май-июнь прошлого года, — это более 600 тысяч человек. На данный момент официально зарегистрировано внутренне перемещенными лицами около 250 тысяч", — рассказал Козицкий.
По его словам, если брать неофициальные данные и мобильных операторов, то на самом деле на Львовщине находятся 350-400 тысяч ВПЛ. Основная проблема в регионе – это критическая нехватка мест в специализированных заведениях для уязвимых категорий населения.
Релоцированный бизнес
"В прошлом году на Львовщину было релокировано более 250 предприятий, создано почти 15 тысяч ФЛП: оставим всех желающих" , — заявил Козицкий.
Он добавил, что местные власти ставят перед собой задачу оставить весь бизнес, который хочет и готов остаться в регионе.
Напомним, несмотря на полномасштабное вторжение россии в Украину, рынок недвижимости продолжает активно развиваться как в стране, так и во Львове. В то же время в регионе изменилась стоимость жилья и портрет покупателя.