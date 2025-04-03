Зарплата мера Львова — скільки за 2024 рік заробив Садовий

Очільник Львова Андрій Садовий. Фото: Українська правда

Мер Львова Андрій Садовий у рейтингу щодо розміру зарплат українських очільників міст зайняв 13 сходинку. Йдеться про суму, яку політик заробив протягом минулого року.

Про це повідомило видання "Слово і діло".

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Зазначається, що очільник Львова Андрій Садовий протягом 2024 року заробив 870 тисяч гривень. Таку суму мер міста офіційно задекларував. Відтак, Садовий у рейтингу своїх колег зайняв 13 сходинку.

Скільки заробили мери різних міст України протягом минулого року. Фото: "Слово і діло"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки заробив віцемер Одеси Павло Вугельман протягом 2024 року.

Також ми повідомляли, на якому місці опинився мер Одеси Геннадій Труханов за рівнем зарплати серед міських голів України.