Зарплата мэра Львова — сколько за 2024 год заработал Садовый

Глава Львова Андрей Садовый. Фото: Українська правда

Мэр Львова Андрей Садовый в рейтинге по размеру зарплат украинских руководителей городов занял 13 место. Речь идет о сумме, которую политик заработал в течение прошлого года.

Об этом сообщило издание "Слово і діло".

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Отмечается, что глава Львова Андрей Садовый в течение 2024 года заработал 870 тысяч гривен. Такую сумму мэр города официально задекларировал. Следовательно, Садовый в рейтинге своих коллег занял 13 место.

Сколько заработали мэры разных городов Украины в течение прошлого года. Фото: "Слово и дело"

Напомним, ранее мы писали о том, сколько заработал вице-мэр Одессы Павел Вугельман в течение 2024 года.

Также мы сообщали, на каком месте оказался мэр Одессы Геннадий Труханов по уровню зарплаты среди городских голов Украины.