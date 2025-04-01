Садовий відзвітував про співпрацю з фондом "Повернись живим"

Допомога ЗСУ на 200 млн грн — Садовий відзвітував про співпрацю
Мер Львова Андрій Садовий у вівторок, 1 квітня, заявив про закриття збору "Зброєносці". В межах збору захисникам передали допомоги на 200 мільйонів гривень.
Про це Садовий повідомив у Facebook.
Збір для захисників закритий
"Збір "Зброєносці" закрито. 200 мільйонів гривень — для наших бригад", — йдеться у повідомленні.
Садовий зауважив, що перша співпраця між Львовом та фондом "Повернись живим" стала успішною. За його словами, уся техніка: зброя, дрони, пікапи, засоби РЕБ — уже передані чотирьом бойовим бригадам ЗСУ.
Мер міста подякував кожному, хто долучився: львівській громаді, бізнесу, волонтерам та усім українцям, які підтримали ініціативу.
"Збір завершено, але боротьба триває. Тому ми не зупиняємось!" — додав він.
Нагадаємо, Садовий та його дружина подали декларації про доходи за 2024 рік.
А львівські перевізники звернулися до Садового, аби мер збільшив ціни на проїзд у громадському транспорті.
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