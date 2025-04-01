Садовый отчитался о сотрудничестве с фондом "Вернись живым"

Андрей Садовый и Тарас Чмут. Фото: Львовский городской совет

Мэр Львова Андрей Садовый во вторник, 1 апреля, заявил о закрытии сбора "Вооруженцы". В рамках сбора защитникам передали помощи на 200 миллионов гривен.

Об этом Садовый сообщил в Facebook.

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"Сбор "Оруженосцы" закрыт. 200 миллионов гривен — для наших бригад", — говорится в сообщении.

Садовый отметил, что первое сотрудничество между Львовом и фондом "Вернись живым" стало успешным. По его словам, вся техника: оружие, дроны, пикапы, средства РЭБ — уже переданы четырем боевым бригадам ВСУ.

Мэр города поблагодарил каждого, кто присоединился: львовской общине, бизнесу, волонтерам и всем украинцам, которые поддержали инициативу.

"Сбор завершен, но борьба продолжается. Поэтому мы не останавливаемся!", — добавил он.

Скриншот поста Садового

Напомним, Садовый и его жена подали декларации о доходах за 2024 год.

А львовские перевозчики обратились к Садовому, чтобы мэр увеличил цены на проезд в общественном транспорте.