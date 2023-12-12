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Репресували місцевих та вбивали українців — у Львові засудили трьох бойовиків з "Л/ДНР"

12 грудня 2023 18:48
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Ілля Рябінін
редактор
Репресували місцевих та вбивали українців — у Львові засудили трьох бойовиків з "Л/ДНР"
Руки в наручниках. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Львівська обласна прокуратура засудила трьох бойовиків з так званих "Л/ДНР". Їх визнали винними у держзраді, участі в терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Про це повідомляє пресслужба органу державної влади.

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Як повідомляється, двох мешканців Донеччини та одного мешканця Луганщини суд засудив на 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Прокурори довели, що вони добровільно здійснили державну зраду, вступивши до бандформувань "Народна міліція" "ДНР" та "ЛНР".

Додатково зазначається, що їх було зараховано до в/ч 08805, 1-го армійського корпусу РФ. Перший здійснював охорону місць дислокації підрозділів, проводив фільтрацію місцевого населення на блокпостах. Інший, згідно з даними сайту "Миротворець", командував мінометним розрахунком.

Натомість луганчанина було зараховано на посаду стрільця у мотострілецькому батальйоні. Терорист забезпечував безпеку місць дислокації ЗС РФ та бойовиків "ЛНР". 

Нагадаємо, що раніше командира розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ Дмитра Дьогтя, який віроломно розстріляв мешканця Бучі, було засуджено на довічне ув'язнення. 

Водночас ще раніше Верховний суд Фінляндії не погодився видати Україні командира російського нацистського угрупування ДШРГ "Русич" Яна Петровського, через неналежні умови українських в'язниць. 

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