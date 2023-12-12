Репрессировали местных и убивали украинцев — во Львове засудили трех боевиков из "Л/ДНР"

Руки в наручниках. Иллюстративное фото: соцсети

Львовская областная прокуратура осудила троих боевиков из так называемых "Л/ДНР". Их признали виновными в госизмене, участии в террористической организации и деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба органа государственной власти.

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Как сообщается, двух жителей Донецкой и одного жителя Луганской областей суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуроры доказали, что они добровольно совершили государственную измену, вступив в бандформирование "Народная милиция" "ДНР" и "ЛНР".

Дополнительно отмечается, что дончане были причислены к в/ч 08805, 1-му армейскому корпусу РФ. Первый осуществлял охрану мест дислокации подразделений, производил фильтрацию местного населения на блокпостах. Другой, согласно данным сайта "Миротворец", командовал минометным расчетом.

Луганчанин был зачислен на должность стрелка в мотострелковом батальоне. Террорист обеспечивал безопасность мест дислокации ВС РФ и боевиков "ЛНР".

Напомним, что ранее командир разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Дмитрий Деготь, вероломно расстрелявший жителя Бучи, был приговорен к пожизненному заключению.

В то же время, еще раньше Верховный суд Финляндии не согласился выдать Украине командира российской нацистской группировки ДШРГ "Русич" Яна Петровского, из-за ненадлежащих условий украинских тюрем.