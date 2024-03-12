Робив ухилянтам фальшиві документи — на Львівщині викрили шахрая

Затримання мешканця Львівської області. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

На Львівщині викрили 41-річного чоловіка, що займався продажем документів, які дають змогу чоловікам призовного віку залишити країну. Він запропонував двом чоловікам виготовити посвідчення волонтерів, а третьому — документ, який підтверджує наявність у нього третьої групи інвалідності.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у вівторок, 12 березня.

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Схема продажу документів для виїзду за кордон

Чоловік створив схему, що дозволяє військовозобов'язаним особам виїхати за кордон в обмін на грошову винагороду. Він пропонував виготовити необхідні для цього документи за три тисячі доларів із кожного.

Викрили шахрая після переказу 1200 доларів на його банківський рахунок.

Служба безпеки України на Львівщині встановила, що обвинувачений обіцяв допомогти чоловікам виїхати з України, видавши їх за водіїв благодійної організації.

Затримання шахрая. Фото:

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Чоловікові, який проживає у Львівському районі, було офіційно висунуто звинувачення в організації незаконного транспортування людей через державний кордон України. Як запобіжний захід йому призначено нічний домашній арешт, і ведеться розслідування щодо притягнення до відповідальності інших можливих учасників схеми.



Повідомлення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Фото: скриншот

Нагадаємо, ЗМІ виявили сотні громадських організацій та благодійних фондів, які допомогли 2248 ухилянтам виїхати з України за допомогою системи "Шлях".

Раніше ухилянт намагався виїхати до Угорщини, видаючи себе за громадянина Італії. Прикордонники виявили повне підроблення паспорта.