Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Делал уклонистам фальшивые документы — во Львовской области разоблачили мошенника arrow

Делал уклонистам фальшивые документы — во Львовской области разоблачили мошенника

12 марта 2024 18:56
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Делал уклонистам фальшивые документы — во Львовской области разоблачили мошенника
Задержание жителя Львовской области. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во Львовской области разоблачили 41-летнего мужчину, который занимался продажей документов, позволяющих мужчинам призывного возраста покинуть страну. Он предложил двум мужчинам изготовить удостоверения волонтеров, а третьему — документ, подтверждающий наличие у него третьей группы инвалидности.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона во вторник, 12 марта.

Читайте также:

Схема продажи документов для выезда за границу

Мужчина создал схему, позволяющую военнообязанным лицам выехать за границу в обмен на денежное вознаграждение. Он предлагал изготовить необходимые для этого документы за три тысячи долларов с каждого.

Разоблачили мошенника после перевода 1200 долларов на его банковский счет.

Служба безопасности Украины в Львовской области установила, что обвиняемый обещал помочь мужчинам выехать из Украины, выдав их за водителей благотворительной организации.

Задержание жителя Львовской области
Задержание мошенника. Фото: 
Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Мужчине, проживающему в Львовском районе, было официально предъявлено обвинение в организации незаконной транспортировки людей через государственную границу Украины. В качестве меры пресечения ему назначен ночной домашний арест, и ведется расследование на предмет привлечения к ответственности других возможных участников схемы.

скриншот

Сообщение Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Фото: скриншот

Напомним, СМИ обнаружили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, которые помогли 2248 уклонистам выехать из Украины с помощью системы "Шлях".

Ранее уклонист пытался выехать в Венгрию, выдавая себя за гражданина Италии. Пограничники обнаружили полную подделку паспорта.

граница
Львов
афера
мошенничество
мобилизация
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше