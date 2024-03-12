Делал уклонистам фальшивые документы — во Львовской области разоблачили мошенника

Задержание жителя Львовской области. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Во Львовской области разоблачили 41-летнего мужчину, который занимался продажей документов, позволяющих мужчинам призывного возраста покинуть страну. Он предложил двум мужчинам изготовить удостоверения волонтеров, а третьему — документ, подтверждающий наличие у него третьей группы инвалидности.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона во вторник, 12 марта.

Читайте также:

Схема продажи документов для выезда за границу

Мужчина создал схему, позволяющую военнообязанным лицам выехать за границу в обмен на денежное вознаграждение. Он предлагал изготовить необходимые для этого документы за три тысячи долларов с каждого.

Разоблачили мошенника после перевода 1200 долларов на его банковский счет.

Служба безопасности Украины в Львовской области установила, что обвиняемый обещал помочь мужчинам выехать из Украины, выдав их за водителей благотворительной организации.

Задержание мошенника. Фото:

Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Мужчине, проживающему в Львовском районе, было официально предъявлено обвинение в организации незаконной транспортировки людей через государственную границу Украины. В качестве меры пресечения ему назначен ночной домашний арест, и ведется расследование на предмет привлечения к ответственности других возможных участников схемы.



Сообщение Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Фото: скриншот

Напомним, СМИ обнаружили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, которые помогли 2248 уклонистам выехать из Украины с помощью системы "Шлях".

Ранее уклонист пытался выехать в Венгрию, выдавая себя за гражданина Италии. Пограничники обнаружили полную подделку паспорта.