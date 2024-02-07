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Росіяни атакували промисловий об'єкт на Львівщині — в ОВА розповіли деталі

7 лютого 2024 09:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни атакували промисловий об'єкт на Львівщині — в ОВА розповіли деталі
Наслідки обстрілу Львівської області. Архівне фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зранку 7 лютого російські окупанти завдали удару по промисловому об'єкту у Дрогобичі Львівської області. У будівлі спалахнула пожежа, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram. 

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Наслідки обстрілу Львівської області 7 лютого

Начальник ОВА розповів, що сьогодні вночі та вранці Україна знову пережила масовану ракетну атаку. На жаль, є влучання і у Львівській області. 

За його словами, під ворожим вогнем опинився промисловий об'єкт у Дрогобичі. Там зафіксували часткове руйнування будівлі, а на площі близько 300 м² триває пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці. Станом на цю хвилину інформація про постраждалих чи загиблих відсутня.

"Крім цього, наші Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також. Дякую нашій протиповітряній обороні і всім службам, які оперативно зреагували. Щойно зʼявляться оновлені дані, я їх оприлюдню", — сказав Козицький. 

Нагадаємо, близько 06:00 7 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка пов'язана з загрозою ракетних ударів та атакою БпЛА. 

Незадовго вибухи пролунали у Львівській області. У Повітряних силах попереджали про рух ворожих ракет.

Додамо, під час повітряної тривоги в Україні у Польщі злетіли винищувачі F-16, адже ракети РФ рухалися майже за 20 км від кордону з країною. 

Крім того, під ворожим вогнем опинився Київ, а також Миколаївська, Харківська та Івано-Франківська області. 

промисловість
Львівська область
обстріли
ракети
війна в Україні
Максим Козицький

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