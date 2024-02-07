Росіяни атакували промисловий об'єкт на Львівщині — в ОВА розповіли деталі

Наслідки обстрілу Львівської області. Архівне фото: ДСНС

Зранку 7 лютого російські окупанти завдали удару по промисловому об'єкту у Дрогобичі Львівської області. У будівлі спалахнула пожежа, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Львівської області 7 лютого

Начальник ОВА розповів, що сьогодні вночі та вранці Україна знову пережила масовану ракетну атаку. На жаль, є влучання і у Львівській області.

За його словами, під ворожим вогнем опинився промисловий об'єкт у Дрогобичі. Там зафіксували часткове руйнування будівлі, а на площі близько 300 м² триває пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці. Станом на цю хвилину інформація про постраждалих чи загиблих відсутня.

"Крім цього, наші Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також. Дякую нашій протиповітряній обороні і всім службам, які оперативно зреагували. Щойно зʼявляться оновлені дані, я їх оприлюдню", — сказав Козицький.

Нагадаємо, близько 06:00 7 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка пов'язана з загрозою ракетних ударів та атакою БпЛА.

Незадовго вибухи пролунали у Львівській області. У Повітряних силах попереджали про рух ворожих ракет.

Додамо, під час повітряної тривоги в Україні у Польщі злетіли винищувачі F-16, адже ракети РФ рухалися майже за 20 км від кордону з країною.

Крім того, під ворожим вогнем опинився Київ, а також Миколаївська, Харківська та Івано-Франківська області.