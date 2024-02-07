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Россияне атаковали промышленный объект во Львовской области — в ОВА рассказали детали

7 февраля 2024 09:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне атаковали промышленный объект во Львовской области — в ОВА рассказали детали
Последствия обстрелов Львовской области. Архивное фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром 7 февраля российские оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Дрогобыче Львовской области. В здании вспыхнул пожар, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

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Начальник ОВА рассказал, что сегодня ночью и утром Украина снова пережила массированную ракетную атаку. К сожалению, есть попадания и во Львовской области.

По его словам, под вражеским огнем оказался промышленный объект в Дрогобыче. Там зафиксировали частичное разрушение здания, а на площади около 300 м² продолжается пожар. Соответствующие службы уже работают на месте. По состоянию на данный момент информация о пострадавших или погибших отсутствует.

"Кроме этого, наши Силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе. Жертв и пострадавших нет. Поврежденных объектов — тоже. Спасибо нашей противовоздушной обороне и всем службам, которые оперативно среагировали. Как только появятся обновленные данные, я их обнародую", — сказал Козыцкий.

Напомним, около 06:00 7 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу, связанную с угрозой ракетных ударов и атакой БпЛА.

Незадолго взрывы прогремели во Львовской области. В Воздушных силах предупреждали о движении вражеских ракет.

Добавим, во время воздушной тревоги в Украине в Польше взлетели истребители F-16, ведь ракеты РФ двигались почти в 20 км от границы со страной.

Кроме того, под вражеским огнем оказался Киев, а также Николаевская, Харьковская и Ивано-Франковская области.

промышленность
Львовская область
обстрелы
ракеты
война в Украине
Максим Козицкий

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