Росіяни запустили 20 ракет на Львівщину — Садовий розповів перші подробиці

Збиття повітряної цілі в небі. Ілюстративне фото: Reuters

Російські війська вранці в неділю, 24 березня, здійснили масовану атаку Львівської області. У самому ж Львові влучань не зафіксовано.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

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Атака на Львівщину 24 березня

За попередньою інформацією на Львівську область летіло близько 20 російських ракет та сім дронів-камікадзе "шахед".

Садовий зазначив, що їх ціллю були обʼєкти критичної інфраструктури.

Так, в самому Львові "прильотів" не зафіксовано, однак відомо про обстріли на Львівщині — про наслідки повідомить обласна влада.

"Дякуємо всім хто тримає наше небо! Ви — ТИТАНИ!

Всі, хто був сьогодні в укритті — теж молодці!", — додав міський голова.

Скриншот допису Садового

Нагадаємо, 22 березня росіяни атакували Львівщину "шахедами". Зокрема, в Стрийському районі ворог поцілив у об'єкт енергетичної інфраструктури, а у Золочівському районі спалахнула пожежа через падіння збитого безпілотника.

Також ми писали, що 21 березня загарбники здійснили масований обстріл Києва. Відомо, що російські ракети були спрямовані на об'єкти ГУР, однак всі цілі вдалося збити.