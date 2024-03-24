Россияне запустили 20 ракет на Львовщину — Садовый рассказал первые подробности
Российские войска утром в воскресенье, 24 марта, совершили массированную атаку на Львовскую область. В самом же Львове попаданий не зафиксировано.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.
Атака на Львовщину 24 марта
По предварительной информации на Львовскую область летело около 20 российских ракет и семь дронов-камикадзе "шахед".
Садовый отметил, что их целью были объекты критической инфраструктуры.
Так, в самом Львове "прилеты" не зафиксированы, однако известно об обстрелах на Львовщине — о последствиях сообщат областные власти.
"Спасибо всем кто держит наше небо! Вы — ТИТАНЫ!
Все, кто был сегодня в укрытии, тоже молодцы!", — добавил городской голова.
Напомним, 22 марта россияне атаковали Львовщину "шахедами". В частности, в Стрыйском районе враг попал в объект энергетической инфраструктуры, а в Золочевском районе вспыхнул пожар из-за падения сбитого беспилотника.
Также мы писали, что 21 марта захватчики совершили массированный обстрел Киева. Известно, что российские ракеты были направлены на объекты ГУР, но все цели удалось сбить.
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