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Россияне запустили 20 ракет на Львовщину — Садовый рассказал первые подробности

24 марта 2024 07:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне запустили 20 ракет на Львовщину — Садовый рассказал первые подробности
Сбитие воздушной цели в небе. Иллюстративное фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска утром в воскресенье, 24 марта, совершили массированную атаку на Львовскую область. В самом же Львове попаданий не зафиксировано.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Атака на Львовщину 24 марта

По предварительной информации на Львовскую область летело около 20 российских ракет и семь дронов-камикадзе "шахед".

Садовый отметил, что их целью были объекты критической инфраструктуры.

Так, в самом Львове "прилеты" не зафиксированы, однако известно об обстрелах на Львовщине — о последствиях сообщат областные власти.

"Спасибо всем кто держит наше небо! Вы — ТИТАНЫ!
Все, кто был сегодня в укрытии, тоже молодцы!", — добавил городской голова.

Садовый об атаке на Львовщину 24 марта
Скриншот поста Садового

Напомним, 22 марта россияне атаковали Львовщину "шахедами". В частности, в Стрыйском районе враг попал в объект энергетической инфраструктуры, а в Золочевском районе вспыхнул пожар из-за падения сбитого беспилотника.

Также мы писали, что 21 марта захватчики совершили массированный обстрел Киева. Известно, что российские ракеты были направлены на объекты ГУР, но все цели удалось сбить.

Виталий Кличко
взрыв
беспилотники
Львовская область
обстрелы
ПВО
ракеты

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