Россияне запустили 20 ракет на Львовщину — Садовый рассказал первые подробности

Сбитие воздушной цели в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Российские войска утром в воскресенье, 24 марта, совершили массированную атаку на Львовскую область. В самом же Львове попаданий не зафиксировано.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Атака на Львовщину 24 марта

По предварительной информации на Львовскую область летело около 20 российских ракет и семь дронов-камикадзе "шахед".

Садовый отметил, что их целью были объекты критической инфраструктуры.

Так, в самом Львове "прилеты" не зафиксированы, однако известно об обстрелах на Львовщине — о последствиях сообщат областные власти.

"Спасибо всем кто держит наше небо! Вы — ТИТАНЫ!

Все, кто был сегодня в укрытии, тоже молодцы!", — добавил городской голова.

Скриншот поста Садового

Напомним, 22 марта россияне атаковали Львовщину "шахедами". В частности, в Стрыйском районе враг попал в объект энергетической инфраструктуры, а в Золочевском районе вспыхнул пожар из-за падения сбитого беспилотника.

Также мы писали, что 21 марта захватчики совершили массированный обстрел Киева. Известно, что российские ракеты были направлены на объекты ГУР, но все цели удалось сбить.