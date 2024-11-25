Власник Будремсервіс розкрадав гроші на ремонті Львівського університету — вирок суду

Львівський університет імені Івана Франка. Фото: Wikipedia

Власник приватного підприємства фірми "Будремсервіс" розкрадав Львівський університет імені Івана Франка на ремонті. Його визнали винним та призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Обвинувачений у 2021 році був директором та власником "Будремсервіс". З 2018 по 2021 рік компанія отримувала державні контракти на ремонт головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка. За угодою на 2021 рік, вартість робіт складала 57,7 млн грн.

Слідство стверджує, що обвинувачений підписував акти виконаних робіт з неправдивими відомостями та передавав їх університету для здійснення оплати. У результаті цього університет переплатив компанії "Будремсервіс" 722 тис. грн.

Судово-будівельна експертиза виявила, що підрядник не виконав декілька робіт, зокрема не розчистив балкони у внутрішньому дворику, не завершив гідроізоляцію стін, не довів до кінця реставрацію балконів та інше.

Під час судового засідання підприємець не визнав своєї провини. Він наголосив, що отримані за реставрацію гроші компанія витратила на сплату податків, заробітну плату працівникам та на розвиток бізнесу. За словами обвинуваченого, його компанія виконала всі господарські зобовʼязання і не мала ніяких злочинних домовленостей з посадовцями ЛНУ.

Представник університету заявив, що "Будремсервіс" повністю виконало свої зобов'язання. Він також підтвердив, що компанія усунула всі недоліки, виявлені під час аудиту.

А проректор з навчально-виробничої та адміністративно-господарської роботи ЛНУ зазначив, що університет мав претензії до виконаних робіт, але до суду з цим питанням не звертався.

Відомо, що університет не надав документів, які б підтверджували розмір завданих збитків, під час досудового розслідування. Натомість Держаудитслужба заявила про наявність збитків. Суд вказав, що підрядник усунув шкоду лише під час ревізії фінансово-господарської діяльності ЛНУ, і якби вони не проводилися, підприємство не відшкодовувало б їх.

Що вирішив суд

Суддя визнав підприємця винним у службовому підробленні та розтраті грошей. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Також йому заборонили на три роки обіймати керівні посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Нагадаємо, Господарський суд Львівської області не скасував рішення Брюховицької селищної ради щодо продажу земельної ділянки лісгоспу приватній компанії.

Також Харківська прокуратура оскаржила незаконну передачу частини орнітологічного заказника "Куплеватське" в приватну власність. Суд задовольнив позов.