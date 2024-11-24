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Суд на Львівщині ухвалив рішення щодо власника табору Ластівка

24 листопада 2024 12:23
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд відхилив позов прокуратури щодо продажу землі табору Ластівка у Брюховичах
Колишній табір "Ластівка" у Львівській області. Фото: explorer.lviv.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Господарський суд Львівської області не скасував рішення Брюховицької селищної ради, яким вона продала земельну ділянку лісгоспу приватній фірмі. Раніше там був табір "Ластівка".

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на сайті YouControl.

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Деталі справи

Суд повністю відхилив позов, поданий Галицькою окружною прокуратурою Львова в інтересах Львівської обласної військової адміністрації проти ТзОВ "Брюховецький гай", у якому вимагалося скасування рішення Брюховицької селищної ради та повернення земельної ділянки, де раніше знаходився оздоровчий табір "Ластівка".

Згідно з матеріалами справи, у 2004 році Брюховицька селищна рада вилучила з користування "Львівліс" земельну ділянку площею 4,7626 га. Вона належала до заказника місцевого значення "Гряда", але була переведена до земель рекреаційного призначення. 

У 2017 році Брюховицька селищна рада продала частину цієї землі площею 3,7925 га ТзОВ "Брюховецький гай" для будівництва реабілітаційного центру. Раніше, у 2013 році, ця компанія придбала будівлі табору "Ластівка" у Фонду державного майна Львівщини.

Прокуратура заявила, що рішення Брюховицької селищної ради порушує вимоги природоохоронного, земельного та лісового законодавства, а також позбавляє державу права власності на особливо цінні землі та землі лісового фонду.

За твердженням прокуратури, заказник місцевого значення "Гряда", який є об’єктом природно-заповідного фонду, був юридично створений у 1984 році. Він охоплює 1149 га земель на території Львівського району, включно з ділянкою, яка була незаконно вилучена.

Внаслідок цього прокуратура вимагала скасувати рішення про держреєстрацію права приватної власності на цю земельну ділянку.

Що вирішив суд

Суд відмовив у задоволенні позовних вимог, зазначивши, що прокуратура не надала "належних та допустимих доказів встановлення зовнішніх меж лісового заказника місцевого значення "Гряда" на період виникнення спірних правовідносин".

Суд також стягнув з Львівської обласної прокуратури на користь ТзОВ "Брюховецький гай" 154 575 грн витрат на професійну правничу допомогу та 25 000 грн витрат на проведення експертизи. Також ОВА повинна виплатити фірмі 25 000 грн за проведення експертизи.

Нагадаємо, Харківська прокуратура оскаржила незаконну передачу частини орнітологічного заказника "Куплеватське" у приватну власність. 

Також колишній заступник мера Жовкви Роман Щур, якого раніше підозрювали у хабарництві, виграв у держави понад 700 тисяч гривень компенсації за незаконні дії правоохоронців. 

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12:23 Суд на Львівщині ухвалив рішення щодо власника табору Ластівка

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