Суд отклонил иск прокуратуры о продаже земли лагеря Ласточка в Брюховичах

Бывший лагерь "Ласточка" во Львовской области. Фото: explorer.lviv.ua

Хозяйственный суд Львовской области не отменил решение Брюховичского поселкового совета, которым он продал земельный участок лесхоза частной фирме. Ранее там был лагерь "Ласточка".

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на сайте YouControl.

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Детали дела

Суд полностью отклонил иск, поданный Галицкой окружной прокуратурой Львова в интересах Львовской областной военной администрации против ООО "Брюховецкий гай", в котором требовалось отмены решения Брюховичского поселкового совета и возвращения земельного участка, где ранее находился оздоровительный лагерь "Ласточка".

Согласно материалам дела, в 2004 году Брюховицкий поселковый совет изъял из пользования "Львовлес" земельный участок площадью 4,7626 га. Он принадлежал к заказнику местного значения "Гряда", но был переведен к землям рекреационного назначения.

В 2017 году Брюховицкий поселковый совет продал часть этой земли площадью 3,7925 га ООО "Брюховецкий гай" для строительства реабилитационного центра. Ранее, в 2013 году, эта компания приобрела здания лагеря "Ласточка" у Фонда государственного имущества Львовщины.

Прокуратура заявила, что решение Брюховицкого поселкового совета нарушает требования природоохранного, земельного и лесного законодательства, а также лишает государство права собственности на особо ценные земли и земли лесного фонда.

По утверждению прокуратуры, заказник местного значения "Гряда", который является объектом природно-заповедного фонда, был юридически создан в 1984 году. Он охватывает 1149 га земель на территории Львовского района, включая участок, который был незаконно изъят.

Вследствие этого прокуратура требовала отменить решение о госрегистрации права частной собственности на этот земельный участок.

Что решил суд

Суд отказал в удовлетворении исковых требований, отметив, что прокуратура не предоставила "надлежащих и допустимых доказательств установления внешних границ лесного заказника местного значения "Гряда" на период возникновения спорных правоотношений".

Суд также взыскал с Львовской областной прокуратуры в пользу ООО "Брюховецкий гай" 154 575 грн расходов на профессиональную юридическую помощь и 25 000 грн расходов на проведение экспертизы. Также ОВА должна выплатить фирме 25 000 грн за проведение экспертизы.

Напомним, Харьковская прокуратура оспорила незаконную передачу части орнитологического заказника "Куплеватское" в частную собственность.

Также бывший заместитель мэра Жолквы Роман Щур, ранее подозреваемый во взяточничестве, выиграл у государства более 700 тысяч гривен компенсации за незаконные действия правоохранителей.