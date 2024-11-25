Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Разворовывал деньги на ремонте вуза — во Львове судили бизнесмена arrow

Разворовывал деньги на ремонте вуза — во Львове судили бизнесмена

25 ноября 2024 17:09
Виктория Козырь - редактор
Владелец Будремсервис разворовывал деньги на ремонте Львовского университета — приговор суда
Львовский университет имени Ивана Франко. Фото: Wikipedia
Виктория Козырь - редактор

Владелец частного предприятия фирмы "Будремсервис" разворовывал Львовский университет имени Ивана Франко на ремонте. Его признали виновным и назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Обвиняемый в 2021 году был директором и владельцем "Будремсервис". С 2018 по 2021 год компания получала государственные контракты на ремонт главного корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко. По соглашению на 2021 год, стоимость работ составляла 57,7 млн грн.

Следствие утверждает, что обвиняемый подписывал акты выполненных работ с ложными сведениями и передавал их университету для осуществления оплаты. В результате этого университет переплатил компании "Будремсервис" 722 тыс. грн.

Судебно-строительная экспертиза обнаружила, что подрядчик не выполнил несколько работ, в частности не расчистил балконы во внутреннем дворике, не завершил гидроизоляцию стен, не довел до конца реставрацию балконов и прочее.

Во время судебного заседания предприниматель не признал своей вины. Он отметил, что полученные за реставрацию деньги компания потратила на уплату налогов, заработную плату работникам и на развитие бизнеса. По словам обвиняемого, его компания выполнила все хозяйственные обязательства и не имела никаких преступных договоренностей с должностными лицами ЛНУ.

Представитель университета заявил, что "Будремсервис" полностью выполнило свои обязательства. Он также подтвердил, что компания устранила все недостатки, выявленные во время аудита.

А проректор по учебно-производственной и административно-хозяйственной работе ЛНУ отметил, что университет имел претензии к выполненным работам, но в суд с этим вопросом не обращался.

Известно, что университет не предоставил документов, подтверждающих размер нанесенного ущерба, во время досудебного расследования. Зато Госаудитслужба заявила о наличии убытков. Суд указал, что подрядчик устранил ущерб только во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЛНУ, и если бы они не проводились, предприятие не возмещало бы их.

Что решил суд

Судья признал предпринимателя виновным в служебном подлоге и растрате денег. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Также ему запретили на три года занимать руководящие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Напомним, Хозяйственный суд Львовской области не отменил решение Брюховичского поселкового совета о продаже земельного участка лесхоза частной компании.

Также Харьковская прокуратура оспорила незаконную передачу части орнитологического заказника "Куплеватское" в частную собственность. Суд удовлетворил иск.

правосудие Львов деньги Университет судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:37 В одесском парке нашли боевую гранату — детали

17:37 В Укргидрометцентре назвали, где завтра будут осадки и гололедица

Срочная новость

17:29 Зеленский обсудил на Ставке защиту энергетики

17:27 В Киеве временно закрывали метро из-за подозрительной находки

17:22 Валюту трудно сдержать — что происходит с курсом доллара

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

17:16 Призвал убивать украинцев — суд вынес приговор жителю Харьковщины

17:09 Разворовывал деньги на ремонте вуза — во Львове судили бизнесмена

16:59 Во Львове идет аукцион на встречу с Садовым — куда пойдут деньги

16:55 Шольц снова стал кандидатом в канцлеры Германии

16:53 В Харькове судили организатора банды, которая "чистила" машины

17:37 В одесском парке нашли боевую гранату — детали

17:37 В Укргидрометцентре назвали, где завтра будут осадки и гололедица

Срочная новость

17:29 Зеленский обсудил на Ставке защиту энергетики

17:27 В Киеве временно закрывали метро из-за подозрительной находки

17:22 Валюту трудно сдержать — что происходит с курсом доллара

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

17:16 Призвал убивать украинцев — суд вынес приговор жителю Харьковщины

17:09 Разворовывал деньги на ремонте вуза — во Львове судили бизнесмена

16:59 Во Львове идет аукцион на встречу с Садовым — куда пойдут деньги

16:55 Шольц снова стал кандидатом в канцлеры Германии

16:53 В Харькове судили организатора банды, которая "чистила" машины

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Text

13:29 Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

Text

13:19 Бронирование от мобилизации — нардеп назвала основную проблему

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:02 Мирный план Трампа и заявление Сырского о войне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ситуация на границе с Польшей и Taurus для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2024
Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК