Владелец Будремсервис разворовывал деньги на ремонте Львовского университета — приговор суда

Львовский университет имени Ивана Франко. Фото: Wikipedia

Владелец частного предприятия фирмы "Будремсервис" разворовывал Львовский университет имени Ивана Франко на ремонте. Его признали виновным и назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемый в 2021 году был директором и владельцем "Будремсервис". С 2018 по 2021 год компания получала государственные контракты на ремонт главного корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко. По соглашению на 2021 год, стоимость работ составляла 57,7 млн грн.

Следствие утверждает, что обвиняемый подписывал акты выполненных работ с ложными сведениями и передавал их университету для осуществления оплаты. В результате этого университет переплатил компании "Будремсервис" 722 тыс. грн.

Судебно-строительная экспертиза обнаружила, что подрядчик не выполнил несколько работ, в частности не расчистил балконы во внутреннем дворике, не завершил гидроизоляцию стен, не довел до конца реставрацию балконов и прочее.

Во время судебного заседания предприниматель не признал своей вины. Он отметил, что полученные за реставрацию деньги компания потратила на уплату налогов, заработную плату работникам и на развитие бизнеса. По словам обвиняемого, его компания выполнила все хозяйственные обязательства и не имела никаких преступных договоренностей с должностными лицами ЛНУ.

Представитель университета заявил, что "Будремсервис" полностью выполнило свои обязательства. Он также подтвердил, что компания устранила все недостатки, выявленные во время аудита.

А проректор по учебно-производственной и административно-хозяйственной работе ЛНУ отметил, что университет имел претензии к выполненным работам, но в суд с этим вопросом не обращался.

Известно, что университет не предоставил документов, подтверждающих размер нанесенного ущерба, во время досудебного расследования. Зато Госаудитслужба заявила о наличии убытков. Суд указал, что подрядчик устранил ущерб только во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЛНУ, и если бы они не проводились, предприятие не возмещало бы их.

Что решил суд

Судья признал предпринимателя виновным в служебном подлоге и растрате денег. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Также ему запретили на три года занимать руководящие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Напомним, Хозяйственный суд Львовской области не отменил решение Брюховичского поселкового совета о продаже земельного участка лесхоза частной компании.

Также Харьковская прокуратура оспорила незаконную передачу части орнитологического заказника "Куплеватское" в частную собственность. Суд удовлетворил иск.