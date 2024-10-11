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Розкрав мільйони на ремонті львівських лікарень — як суд покарав підприємця

11 жовтня 2024 09:28
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Львові підприємець розікрав мільйони на ремонті лікарень
Затримання посадовця у Львові. Фото: прокуратура
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

"Львівська енергетична компанія", директором якої є Богдан Монастирський, у 2018-2019 роках займалась ремонтом лікарень у Львові, під час яких було розкрадено понад 4 мільйони гривень. Однак суд виправдав підприємця через недоведеність його провини. 

Про це повідомляє zaxid.net

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що у 2018-2019 роках компанія замінювала вікна під час проведення ремонтно-реставраційних робіт Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит". Однак роботи були проведені за завищеними цінами.

За даними слідства, різниця між ринковою вартістю віконних конструкцій, які були фактично встановлені в дитячій лікарні на вул. Лисенка, 31 у Львові, та вартістю, визначеною в актах приймання виконаних будівельних робіт, становила понад 3,7 млн грн.

Крім того, директора фірми Богдана Монастирського обвинувачували ще й у заволодінні бюджетними коштами під час ремонтних робіт у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, що у Винниках. Тоді його компанія закупляла теплоізоляційні плити. Згадані роботи проводились у 2020 році. Збитки від завищення цін становили понад 374 тис. грн.

Рішення суду

Під час судового засідання Монастирський заперечив свою провину, сказавши, що проведені експертизи необ'єктивні. Крім того, він пояснив, що у вартість заміни вікон у дитячій лікарні входила не лише їхня ціна, а додатково ціна робіт із демонтажу та їх монтажу, доставки, проведення необхідних замірів.

А щодо виконання теплоізоляції приміщень у госпіталі ветеранів у Винниках, за його словами, щодо якості виконаних робіт ні з боку технагляду, авторського нагляду, ні з боку замовника також не було жодних зауважень.

Взявши до уваги усі деталі, Личаківський районний суд Львова визнав підприємця невинним та відхилив цивільні позови Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит" та Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік разом зі своїм спільником переправляв ухилянтів за кордон. Йому призначили п'ять років в'язниці, але суддя звільнила обвинуваченого від відбування основного покарання, встановивши трирічний іспитовий термін. 

ремонт лікарні корупція Львів судові рішення

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