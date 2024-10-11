Во Львове предприниматель разворовал миллионы на ремонте больниц

Задержание предпринимателя во Львове. Фото: прокуратура

"Львовская энергетическая компания", директором которой является Богдан Монастырский, в 2018-2019 годах занималась ремонтом больниц во Львове, во время которых было разворовано больше 4 миллиона гривен. Однако суд оправдал предпринимателя по недоказанности его вины.

Об этом сообщает zaxid.net.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что в 2018-2019 годах компаниях меняла окна во время проведения ремонтно-реставрационных работ Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет". Однако работы были произведены по завышенным ценам.

По данным следствия, разница между рыночной стоимостью оконных конструкций, фактически установленных в детской больнице на ул. Лысенко, 31 во Львове, и стоимостью, определенной в актах приемки выполненных строительных работ, составила более 3,7 млн грн.

Кроме того, директора фирмы Богдана Монастырского обвиняли еще и в завладении бюджетными средствами во время ремонтных работ во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы в Винниках. Тогда его компания закупала теплоизоляционные плиты. Упомянутые работы проводились в 2020 году. Ущерб от завышения цен составил более 374 тыс. грн.

Решение суда

Во время судебного заседания Монастырский отрицал свою вину, сказав, что проведенные экспертизы необъективны. Кроме того, он пояснил, что в стоимость замены окон в детской больнице входила не только их цена, а дополнительно цена работ по демонтажу и их монтажу, доставке, проведению необходимых замеров.

А по выполнению теплоизоляции помещений в госпитале ветеранов в Винниках, по его словам, по качеству выполненных работ ни со стороны технадзора, авторского надзора, ни со стороны заказчика также не было никаких замечаний.

Принимая во внимание все детали, Лычаковский районный суд Львова признал предпринимателя невиновным и отклонил гражданские иски Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет" и Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы.

Напомним, во Львовской области мужчина вместе со своим сообщником переправлял уклонистов за границу. Ему назначили пять лет тюрьмы, но судья освободила обвиняемого от отбывания основного наказания, установив трехлетний испытательный срок.