До +28 °С и без дождя: прогноз погоды во Львове на завтра

Девочка на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Кристина Павлова редактор ленты новостей

В субботу, 15 августа, во Львове ожидается ясная и сухая погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +28 °С, а ночью составит около +14 °С. Также в городе прогнозируется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

Какая будет погода во Львове 15 августа

В течение дня во Львове будет преобладать ясная погода, небо будет преимущественно чистым. Синоптики не прогнозируют осадков, поэтому погодные условия будут благоприятными для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Прогноз погоды во Львове на 15 августа. Фото: Meteoprog

Ночью температура воздуха составит около +14 °С. В дневные часы воздух прогреется до +28 °С.

Ветер будет переменного направления со скоростью 3–5 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 736 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха составит около 36%.

Во Львове прогнозируют пожарную опасность

Отдельно синоптики предупреждают о высокой (4-й класс) и чрезвычайной (5-й класс) пожарной опасности 15 августа.

Предупреждение о пожарной опасности во Львовской области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

При таких погодных условиях возрастает вероятность возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания. Особенно опасно использование открытого огня.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове педагоги получают ежемесячные премии до 15 тысяч гривен. Также львовские хирурги провели сложную семичасовую операцию на сердце 23-летнему американскому добровольцу, который защищает Украину на фронте.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об уникальной операции во Львове, которую провели 23-летнему американскому добровольцу, защищающему Украину на фронте. Семичасовое вмешательство провели львовские кардиохирурги, после чего военнослужащий планирует вернуться к службе.