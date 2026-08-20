До +33 °С тепла и грозы: прогноз погоды во Львовской области

Девушка охлаждается во время жары. Фото: УНИАН

Альбина Заречная Редактор

В пятницу, 21 августа, во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременными дождями и грозами. Днем осадки возможны на всей территории области, местами прогнозируется град, а температура воздуха достигнет 33° тепла.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода во Львовской области 21 августа

По прогнозу, ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем осадки охватят всю территорию Львовской области, также возможны грозы и местами град.

Ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Его скорость составит 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 14° до 19° тепла. Днем столбики термометров покажут 28–33°.

Погода во Львове завтра

Во Львове 21 августа также будет облачно с прояснениями. По городу могут пройти кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит 16–18° тепла. Днем ожидается 29–31°.

Таким образом, несмотря на высокую температуру, в регионе возможны локальные грозы и град.

Горожанам и жителям области рекомендуют учитывать изменчивые погодные условия при планировании дел на день.

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Новини.LIVE сообщали, что во Львовской области правоохранители остановили водителя электроскутера, у которого в сумке обнаружили боевую гранату. Боеприпас патрульные нашли во время проверки документов, сейчас следователи выясняют, откуда мужчина его получил.