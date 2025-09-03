Видео
Видео

Главная Львов Дочь Фарион заявила об угрозах и назвала виновных

Дочь Фарион заявила об угрозах и назвала виновных

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 12:25
Убийство Фарион - София Особа заявила об угрозах от обвиняемого
София Особа. Фото: Новини.LIVE

Дочь погибшей Ирины Фарион София Особа заявила, что ей поступают угрозы. Виновниками, по ее словам, являются сторонники обвиняемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Угрозы Софии Особе — что известно

Дочь Фарион говорит, что чувствует себя в опасности, поэтому находится под охраной. По ее словам, сообщения оскорбительного и угрожающего характера поступают постоянно. Все их она передает в полицию.

"Люди, которые являются сторонниками обвиняемого в убийстве Фарион (писали.  Ред.), если вы позволите, я приведу цитату: "Ты г*ндонша, сядешь пожизненно. Ты убила коммуняку и твои г*андончинки вместе с тобой сдохнут". То есть эти фразы мне каждый раз сбрасывают", — заявила она.

Напомним, 3 сентября во Львове стартовало судебное заседание по делу об убийстве Фарион. В суд прибыли мать и отец обвиняемого.

София Особа сообщила подала иск против подозреваемого Вячеслава Зинченко за возмещение морального вреда. Она требует 15 млн гривен компенсации.

суд Ирина Фарион София Особа угрозы Вячеслав Зинченко
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
