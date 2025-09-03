Убийство Фарион - София Особа заявила об угрозах от обвиняемого

София Особа. Фото: Новини.LIVE

Дочь погибшей Ирины Фарион София Особа заявила, что ей поступают угрозы. Виновниками, по ее словам, являются сторонники обвиняемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Реклама

Читайте также:

Угрозы Софии Особе — что известно

Дочь Фарион говорит, что чувствует себя в опасности, поэтому находится под охраной. По ее словам, сообщения оскорбительного и угрожающего характера поступают постоянно. Все их она передает в полицию.

"Люди, которые являются сторонниками обвиняемого в убийстве Фарион (писали. — Ред.), если вы позволите, я приведу цитату: "Ты г*ндонша, сядешь пожизненно. Ты убила коммуняку и твои г*андончинки вместе с тобой сдохнут". То есть эти фразы мне каждый раз сбрасывают", — заявила она.

Напомним, 3 сентября во Львове стартовало судебное заседание по делу об убийстве Фарион. В суд прибыли мать и отец обвиняемого.

София Особа сообщила подала иск против подозреваемого Вячеслава Зинченко за возмещение морального вреда. Она требует 15 млн гривен компенсации.