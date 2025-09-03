Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Донька Фаріон заявила про погрози і назвала винних

Донька Фаріон заявила про погрози і назвала винних

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 12:25
Вбивство Фаріон - Софія Особа заявила про погрози від обвинуваченого
Софія Особа. Фото: Новини.LIVE

Донька загиблої Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що їй надходять погрози. Винуватцями, за її словами, є прихильники обвинуваченого у вбивстві Фаріон В'ячеслава Зінченка.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду.

Реклама
Читайте також:

Погрози Софії Особі — що відомо

Донька Фаріон каже, що відчуває себе у небезпеці, тому перебуває під охороною. За її словами, повідомлення образливого та загрозливого характеру надходять постійно. Усі їх вона передає до поліції.

"Люди, які є прихильниками обвинуваченого у вбивстві Фаріон (писали.  Ред.), якщо ви дозволите, я наведу цитату: "Ти г*ндонша, сядеш довічно. Ти вбила комуняку і твої г*андончинки разом з тобою здохнуть". Тобто ці фрази мені щоразу скидають", — заявила вона.

Нагадаємо, 3 вересня у Львові стартувало судове засідання у справі про вбивство Фаріон. До суду прибули матір та батько обвинуваченого.

Софія Особа повідомила, що подала позов проти підозрюваного В’ячеслава Зінченка за відшкодування моральної шкоди. Вона вимагає 15 млн гривень компенсації.

суд Ірина Фаріон Софія Особа погрози В'ячеслав Зінченко
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації