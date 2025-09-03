Вбивство Фаріон - Софія Особа заявила про погрози від обвинуваченого

Софія Особа. Фото: Новини.LIVE

Донька загиблої Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що їй надходять погрози. Винуватцями, за її словами, є прихильники обвинуваченого у вбивстві Фаріон В'ячеслава Зінченка.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду.

Погрози Софії Особі — що відомо

Донька Фаріон каже, що відчуває себе у небезпеці, тому перебуває під охороною. За її словами, повідомлення образливого та загрозливого характеру надходять постійно. Усі їх вона передає до поліції.

"Люди, які є прихильниками обвинуваченого у вбивстві Фаріон (писали. — Ред.), якщо ви дозволите, я наведу цитату: "Ти г*ндонша, сядеш довічно. Ти вбила комуняку і твої г*андончинки разом з тобою здохнуть". Тобто ці фрази мені щоразу скидають", — заявила вона.

Нагадаємо, 3 вересня у Львові стартувало судове засідання у справі про вбивство Фаріон. До суду прибули матір та батько обвинуваченого.

Софія Особа повідомила, що подала позов проти підозрюваного В’ячеслава Зінченка за відшкодування моральної шкоди. Вона вимагає 15 млн гривень компенсації.