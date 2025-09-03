Вбивство Фаріон — Софія Особа вимагає компенсацію від Зінченка

Софія Особа. Фото: Новини.LIVE

У Львові 3 вересня розпочалося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Донька вбитої — Софія Особа подала позов проти підозрюваного В’ячеслава Зінченка за відшкодування моральної шкоди.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

Яку компенсацію вимагає Софія Особа в підозрюваного

Софія Особа подала позов проти В’ячеслава Зінченка на відшкодування моральної шкоди у розмірі 15 млн грн.

Вона зазначила, що в разі отримання коштів передасть їх на потреби ЗСУ, зокрема на закупівлю дронів.

Також Софія Особа каже, що відчуває себе у небезпеці, тому перебуває під охороною. За її словами, повідомлення образливого та загрозливого характеру надходять постійно. Усі їх вона передає до поліції.

Нагадаємо, сьогодні на суд прибув батько-військовий Зінченка. Підсудний відмовився давати свідчення під час нинішнього засідання.

Також донька Фаріон зробила заяву на суді про матір і допомогу ЗСУ. За її словами, вбити фізично можна було людину, але не її ідеї та цінності.