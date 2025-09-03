Видео
Дочь Фарион требует 15 млн гривен компенсации от Зинченко

Дочь Фарион требует 15 млн гривен компенсации от Зинченко

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 12:07
Убийство Фарион — София Особа требует компенсацию от Зинченко
София Особа. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 3 сентября началось заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Дочь убитой — София Особа подала иск против подозреваемого Вячеслава Зинченко за возмещение морального вреда.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Какую компенсацию требует София Особа у подозреваемого

София Особа подала иск против Вячеслава Зинченко на возмещение морального вреда в размере 15 млн грн.

Она отметила, что в случае получения средств передаст их на нужды ВСУ, в частности на закупку дронов.

Также София Особа говорит, что чувствует себя в опасности, поэтому находится под охраной. По ее словам, сообщения оскорбительного и угрожающего характера поступают постоянно. Все их она передает в полицию.

Напомним, сегодня на суд прибыл отец-военный Зинченко. Подсудимый отказался давать показания во время нынешнего заседания.

Также дочь Фарион сделала заявление на суде о матери и помощи ВСУ. По ее словам, убить физически можно было человека, но не его идеи и ценности.

суд убийство Львов компенсация Ирина Фарион
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
