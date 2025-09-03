София Особа рассказала, как Ирина Фарион помогала ВСУ

Дочь Ирины Фарион София Особа на суде. Фото: кадр из видео

Во время судебного заседания дочь погибшей Ирины Фарион зачитала слова своей подруги, отметив, что убить физически можно было человека, но не его идеи и ценности. Кроме того, она вспомнила, как ее мать всесторонне поддерживала Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

София Особа заявила о высоконравственных ценностях Ирины Фарион

"Но для Украины это тоже национальная потеря. Мне моя подруга сказала, что Ирину Фарион можно было убить. Физически. Но ее идеи и ценности убить невозможно. Потому что они живут в каждом из нас. Тогда надо убить всех нас", — сказала София Особа.

Она рассказала, что даже дети в семье тяжело переживают потерю бабушки, ежедневно спрашивая, когда будет суд и будет ли справедливое решение.

По словам дочери, Ирина Фарион активно помогала украинским защитникам. Она поддерживала 4-ю бригаду Национальной гвардии "Рубеж", где воевал ее зять Василий Особа.

"Последнее видео мамы было записано возле Степана Бандеры, где она вместе с Дмитрием Швецер, своим адвокатом, когда они выиграли суд относительно незаконного увольнения из Львовской политехники, передавали дроби. И на самом деле в каждом своем посыле к украинскому народу мама благодарила наших защитников. И все, что могла, делала", — подытожила дочь известного языковеда.

Напомним, во Львове продолжается судебное заседание по убийству языковеда Ирины Фарион.

Отметим, что во время предыдущего судебного заседания София Особа заявила, что подозреваемый в убийстве Вячеслав Зинченко, а тот взамен пожаловался на давление в свою сторону.