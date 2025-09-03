Відео
Головна Львів На суді донька Фаріон зробила заяву про матір і допомогу ЗСУ

На суді донька Фаріон зробила заяву про матір і допомогу ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 11:42
Софія Особа розповіла, як Ірина Фаріон допомагала ЗСУ
Донька Ірини Фаріон Софія Особа на суді. Фото: кадр з відео

Під час судового засідання донька загиблої Ірини Фаріон зачитала слова своєї подруги, наголосивши, що вбити фізично можна було людину, але не її ідеї та цінності. Окрім того, вона пригадала, як її матір всебічно підтримувала Збройні сили України.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду.

Читайте також:

Софія Особа заявила про високоморальні цінності Ірини Фаріон

"Але для України це теж національна втрата. Мені моя подруга сказала, що Ірину Фаріон можна було вбити. Фізично. Але її ідеї і цінності вбити неможливо. Тому що вони живуть в кожному з нас. Тоді треба вбити всіх нас", — сказала Софія Особа. 

Вона розповіла, що навіть діти в родині тяжко переживають втрату бабусі, щодня запитуючи, коли буде суд і чи буде справедливе рішення.

За словами доньки, Ірина Фаріон активно допомагала українським захисникам. Вона підтримувала 4-ту бригаду Національної гвардії "Рубіж", де воював її зять Василь Особа.

"Останнє відео мами було записано біля Степана Бандери, де вона разом з Дмитром Швецер, своїм адвокатом, коли вони виграли суд щодо незаконного звільнення з Львівської політехніки, передавали дроби. І насправді у кожному своєму посилі до українського народу мама дякувала нашим захисникам. І все, що могла, робила", — підсумувала донька відомої мовознавиці. 

Нагадаємо, у Львові триває судове засідання щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

Зазначимо, що під час попереднього судового засідання Софія Особа заявила, що підозрюваний у вбивстві В'ячеслав Зінченко, а той натомість поскаржився на тиск у свій бік. 

суд вбивство Львів Ірина Фаріон Софія Особа В'ячеслав Зінченко
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
