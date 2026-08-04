Фиктивный брак ради выезда из Украины: во Львовской области будут судить 60-летнюю женщину

Задержание подозреваемой. Фото: прокуратура Львовской области

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Во Львовской области предстанет перед судом 60-летняя женщина. Ее обвиняют в содействии незаконной переправке военнообязанного через государственную границу путем заключения фиктивного брака.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Как работала схема с фиктивным браком во Львове

По данным следствия, жительница Пустомытовского района, имеющая II группу инвалидности, в июле 2023 года заключила фиктивный брак с 41-летним львовянином призывного возраста. По информации правоохранителей, за роль жены она получила денежное вознаграждение. Впоследствии этот брак использовали как основание для выезда мужчины за границу.

Задержание подозреваемой. Фото: прокуратура Львовской области

В августе 2023 года он вместе с женщиной выехал на автомобиле в Польшу в качестве сопровождающего супруги с инвалидностью. После пересечения государственной границы обвиняемая в тот же день вернулась в Украину пешком, тогда как мужчина остался за границей.

В настоящее время прокуроры Франковской окружной прокуратуры Львова направили обвинительный акт в суд. Женщине инкриминируется содействие незаконной переправке лица через государственную границу Украины путем устранения препятствий.

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