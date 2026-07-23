Готовил удары по логистическим базам на западе Украины: СБУ задержала агента РФ

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Карина Приходько Редактор

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Хмельницкой области агента ФСБ, который собирал информацию для новых российских ракетных и дронных атак. Он вел разведку оборонных предприятий и логистических объектов Сил обороны. Мужчину задержали во время выполнения очередного задания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на СБУ.

Задержание агента ФСБ

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о задержании в Хмельницкой области агента российской ФСБ, который помогал врагу готовить новые удары по объектам на западе Украины.

По информации правоохранителей, российская спецслужба поручила ему установить координаты предприятий оборонно-промышленного комплекса и логистических баз, которые используют украинские военные. Собранные данные оккупанты планировали использовать для ракетных и беспилотных атак.

Правоохранители заявили, что раскрыли деятельность агента еще до того, как он успел передать важную информацию российским кураторам. Мужчину задержали непосредственно во время проведения доразведки вблизи одного из стратегических объектов.

Следствие установило, что подозреваемый — местный житель, ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По данным СБУ, представители ФСБ завербовали его через Telegram-каналы, где он искал возможность быстрого заработка. Как отмечают правоохранители, полученные средства мужчина планировал тратить на приобретение наркотических веществ.

Согласно материалам дела, агент передвигался по территории на велосипеде, маскируя таким образом свою разведывательную деятельность. Он снимал на мобильный телефон территории потенциальных целей, фиксировал их расположение и отправлял видео вместе с геолокацией своему куратору в России.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильный телефон, на котором, по данным следствия, содержатся доказательства сотрудничества задержанного с российской спецслужбой.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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