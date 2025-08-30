Видео
Львовяне предположили, почему убили Андрея Парубия — видео

Львовяне предположили, почему убили Андрея Парубия — видео

ru
Дата публикации 30 августа 2025 19:08
Львовяне объяснили, почему могли убить Андрея Парубия
Место убийства Андрея Парубия во Львове. Фото: Новини.LIVE

Львовяне, которые жили на одной улице с Андреем Парубием, рассказали, почему его могли убить. Они подчеркнули, что он был патриотом.

Об этом жители Львова рассказали в комментарии Новини.LIVE в субботу, 30 августа.

За что убили Андрея Парубия

Одна из женщин отметила, что Парубия могли убить за украинский взгляд.

"За Украину. За то, что он был украинцем настоящим. Очень уважаемый человек, добрый", — подчеркнула она.

Еще одна львовянка предположила, что Парубия убили за его борьбу и взгляды.

"За его жизнь. За то, что он делал еще со студенчества", — добавила она.

Напомним, во Львове правоохранители высказались о возможном убийце Андрея Парубия, который был с рюкзаком Glovo.

Кроме того, в прокуратуре Львовщины высказались о скором появлении видео убийства в сети.

убийство Львов стрельба Украина Андрей Парубий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
