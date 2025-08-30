Львовяне объяснили, почему могли убить Андрея Парубия

Львовяне предположили, почему убили Андрея Парубия — видео
Львовяне, которые жили на одной улице с Андреем Парубием, рассказали, почему его могли убить. Они подчеркнули, что он был патриотом.
Об этом жители Львова рассказали в комментарии Новини.LIVE в субботу, 30 августа.
За что убили Андрея Парубия
Одна из женщин отметила, что Парубия могли убить за украинский взгляд.
"За Украину. За то, что он был украинцем настоящим. Очень уважаемый человек, добрый", — подчеркнула она.
Еще одна львовянка предположила, что Парубия убили за его борьбу и взгляды.
"За его жизнь. За то, что он делал еще со студенчества", — добавила она.
Напомним, во Львове правоохранители высказались о возможном убийце Андрея Парубия, который был с рюкзаком Glovo.
Кроме того, в прокуратуре Львовщины высказались о скором появлении видео убийства в сети.
