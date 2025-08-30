Львівʼяни пояснили, чому могли вбити Андрія Парубія

Місце вбивства Андрія Парубія у Львові. Фото: Новини.LIVE

Львівʼяни, які мешкали на одній вулиці з Андрієм Парубієм, розповіли, чому його могли вбити. Вони наголосили, що він був патріотом.

Про це жителі Львова розповіли в коментарі Новини.LIVE у суботу, 30 серпня.

За що вбили Андрія Парубія

Одна з жінок зауважила, що Парубія могли вбити за український погляд.

"За Україну. За те, що він був українцем справжнім. Дуже поважний чоловік, добрий", — наголосила вона.

Ще одна львівʼянка припустила, що Парубія вбили за його боротьбу та погляди.

"За його життя. За те, що він робив ще зі студентства", — додала вона.

