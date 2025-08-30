Львівʼяни пояснили, чому могли вбити Андрія Парубія

Львівʼяни припустили, чому вбили Андрія Парубія — відео
Львівʼяни, які мешкали на одній вулиці з Андрієм Парубієм, розповіли, чому його могли вбити. Вони наголосили, що він був патріотом.
Про це жителі Львова розповіли в коментарі Новини.LIVE у суботу, 30 серпня.
За що вбили Андрія Парубія
Одна з жінок зауважила, що Парубія могли вбити за український погляд.
"За Україну. За те, що він був українцем справжнім. Дуже поважний чоловік, добрий", — наголосила вона.
Ще одна львівʼянка припустила, що Парубія вбили за його боротьбу та погляди.
"За його життя. За те, що він робив ще зі студентства", — додала вона.
Нагадаємо, у Львові правоохоронці висловилися про можливого вбивця Андрія Парубія, який був з рюкзаком Glovo.
Крім того, у прокуратурі Львівщини висловилися про швидку появу відео вбивства у мережі.
