Мужчина во Львове совершил смертельное ДТП и признался в убийстве матери

Последствия ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Полицейские Львовской области сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие и убил собственную мать. Инцидент произошел 24 июня около 07:10 в городе Пустомыты Львовского района на улице Глинской.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию.

Обстоятельства ДТП

По предварительным данным полиции, патрульные обнаружили автомобиль Audi Q5 без переднего номерного знака. При попытке остановить транспортное средство водитель начал движение на большой скорости в направлении выезда из Львова и столкнулся со служебным автомобилем полиции.

После этого водитель не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате аварии водитель Volkswagen, житель Львовской области, скончался на месте от полученных травм.

Последствия аварии. Фото: Нацполиция

Задержание и признание

Патрульные задержали водителя Audi — 24-летнего жителя Львова. Во время беседы он сообщил, что причастен к убийству собственной матери.

Впоследствии правоохранители обнаружили тело женщины по месту жительства. Она скончалась в результате ножевых ранений.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и направлен на медицинское освидетельствование.

По этим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека). Следственные действия продолжаются.

Задержанный водитель. Фото: Нацполиция

Новини.LIVE сообщали, что в городе Пустомыты Львовской области около 07:10 на улице Глинской патрульные полицейские заметили автомобиль без номерных знаков во время движения. Водитель допустил столкновение со служебным автомобилем и ещё одним транспортным средством, в результате чего погиб мужчина.

Новини.LIVE сообщали, что во Львове в среду, 24 июня, суд продолжил рассмотрение дела об убийстве Ирины Фарион. При этом заседание было перенесено на 3 июля. Подозреваемый Вячеслав Зинченко заявил, что еще не успел ознакомиться со всеми материалами дела.