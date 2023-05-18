Во Львовской области судят младшего сержанта за убийство солдата в туалете

Военный в наручниках. Фото: lexinform

Во Львовской области судят младшего сержанта, который в прошлом году застрелил срочника, пока тот был в туалете. 11 апреля Яворивский суд продлил подозреваемому срок содержания под стражей еще до июля. Пока сержант находится во Львовском СИЗО, расследование убийства продолжается.

Об этом сообщает ZAXID.NET

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Детали дела

В Яворивском суде рассматривают дело военного ВСУ, в июле прошлого года застрелившего в туалете солдата. Из портала судебной власти известно, что подозреваемый — Юлий Ухатенко, уроженец Городка, 22 апреля 2022 года мобилизованный. Юлий Ухатенко является инструктором цикловой комиссии общевойсковых дисциплин в одной из воинских частей, имеет звание младшего сержанта.

В мае прошлого года Юлия Ухатенко вместе с двумя военными назначили круглосуточно охранять место развертывания запасного командного пункта на Львовщине. Военным выдали штатное оружие и боеприпасы.

"03 июля 2022 года, около 23:10 между подозреваемым и солдатом срочной военной службы - водителем автотранспортного взвода роты материального обеспечения, возник словесный конфликт, поскольку последний не выполнил свое обещание и не привез подозреваемому патроны к пистолету", — говорится в одном из постановлений Яворивского районного суда.

Следствие считает, что именно эта ссора и послужила мотивом убийства. Через несколько часов младший сержант застрелил срочника, когда тот был в туалете.

Юлий Ухатенко сообщил третьему военному, с которым они охраняли объект, что якобы на территории посторонние и сказал, что нужно пойти проверить. Ухатенко взял чужой автомат и вместе с побратимом пошли на задний двор.

"Подозреваемый действуя умышленно, целенаправленно, не проверяя территорию на присутствие посторонних лиц, отправив патрон в патронник автомата, направился к близлежащему зданию, которое является частью ангара и зашел в туалет указанного здания, где находился солдат в сонном состоянии. Он убедился, что это именно тот солдат, а не постороннее лицо, произвел один выстрел в участок головы", — расписан в материалах дела.

От ранения в голову и шею солдат скончался на месте. В материалах дела говорится, что третий военный, с которым подозреваемый и жертва охраняли объект, был свидетелем убийства. Ухатенко ему пригрозил и приказал молчать о преступлении, а сам пошел уничтожать вещественные доказательства. Однако в тот же день он сам признался в убийстве.

За умышленное убийство младшему сержанту Юлию Ухатенко грозит до 15 лет тюрьмы.

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