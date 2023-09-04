Во Львовской области будут судить мужчину, который незаконно построил комплекс для отдыха

Комплекс для отдыха в Славском. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области в населенном пункте Славское будут судить жителя Стрыйского района, который самовольно построил комплекс для отдыха в поселке. Захватил он этот земельный участок еще в 2017 году.

Об этом пишет пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Подробности расследования

"Досудебным расследованием установлено, что в 2017 году обвиняемый без соответствующих разрешений органа местного самоуправления самовольно захватил земельный участок в пгт Славское. Последний расположен в пределах прибрежной защитной полосы реки Славка и является природоохранной территорией", — говорится в сообщении.

После этого он незаконно приступил к строительству здания из деревянного бруса и решил выкопать искусственный водоем, то есть бассейн для отдыха.

Что будет со зданием

"Справочно отметим, с целью защиты интересов государства и восстановления прав жителей Славской территориальной общины прокурорами направлен иск об освобождении вышеуказанного земельного участка водного фонда путем демонтажа деревянного дома", — добавили в прокуратуре.

Напомним, во Львовской области, в Червоноградском районе, будут судить двух мужчин с Волыни. Они незаконно вырубили деревья в защитных лесонасаждениях железной дороги.