На Львівщині судитимуть чоловіка, який незаконно збудував відпочинковий комплекс

Відпочинковий комплекс у Славському. Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині у населеному пункті Славське судитимуть мешканця Стрийського району, який самовільно збудував відпочинковий комплекс у селищі. Захопив він цю земельну ділянку ще у 2017 році.

Про це пише пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Деталі розслідування

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році обвинувачений без відповідних дозволів органу місцевого самоврядування самовільно захопив земельну ділянку в смт Славське. Остання розташована в межах прибережної захисної смуги річки Славка та є природоохоронною територією", — йдеться у повідомленні.

Після цього він незаконно розпочав будівництво будівлі з дерев’яного бруса та вирішив викопати штучну водойму, тобто басейн для відпочинку.

Що буде з будівлею

"Довідково зазначимо, з метою захисту інтересів держави та поновлення прав жителів Славської територіальної громади прокурорами скеровано позов про звільнення вищевказаної земельної ділянки водного фонду шляхом демонтажу дерев’яного будинку", — додали у прокуратурі.

Нагадаємо, у Львівській області, на Червоноградщині, судитимуть двох чоловіків з Волині. Вони незаконно вирубали дерева в захисних лісонасадженнях залізниці.