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У Золочеві на Львівщині посеред дороги утворилася вирва завглибшки 5 метрів

2 вересня 2023 23:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Золочеві на Львівщині посеред дороги утворилася вирва завглибшки 5 метрів
П'ятиметровий обвал у Золочеві Львівської області. Фото: facebook.com/zolochiv.misto
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 2 вересня, у Золочеві, що на Львівщині, трапився обвал. Так, в центрі міста виникло провалля завглибшки майже 5 метрів.

Про це повідомив міський голова Золочева Ігор Гриньків.

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"Аварійна бригада МКП Золочівводоканал працює на місці провалу асфальтобетонного покриття на вулиці Січових Стрільців у Золочеві. На глибині близько п’яти метрів появляється вода", — написав Гриньків.

Він додав, що наразі причини інциденту намагаються з'ясувати.

Нагадаємо, що на Львівщині планують провести капітальний ремонт мостового переходу через р. Стрв’яж в с. Бісковичі, що на Самбірщині. На ремонт з місцевого бюджету виділять 25 тис. грн.

Також ми повідомляли, що Курахівська міська рада на Донеччині провела тендер на ремонт доріг за майже 5 млн гривень. Наразі місто практично порожнє — місцевих жителів евакуювали.

Додамо, що експерти провели аналіз найбільших тендерів в Одеській області за серпень 2023 року. В рамках цього проєкту експерти агентства проаналізували найбільші закупівлі у регіоні за серпень 2023 року, які направлені на чергові стадіони, парки та незрозумілі ремонти. 

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